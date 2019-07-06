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Кандидат на пост премьера Британии хочет обязать иммигрантов учить английский

Кандидат на пост премьера Британии хочет обязать иммигрантов учить английский
15:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Джонсон заявил, что все иммигранты должны учить английский язык, а также готов рассмотреть "амнистию" для части из них.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что иммигранты должны изучать английский язык.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон проводит предвыборную кампанию среди членов Консервативной партии и в субботу он заявил, что "в Британии слишком много частей страны, где английский не является родным языком".

Он также отметил, что готов рассмотреть "амнистию" для десятков тысяч людей, которые незаконно прибыли в Великобританию, но прожили в стране более 15 лет.

Последние опросы показывают, что Джонсон с большим отрывом победит своего соперника Джереми Ханта в борьбе за пост лидера Консервативной партии и станет следующим премьер-министром Великобритании.

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Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 23 июля.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Они прошли несколько раундов голосований, во время которых депутаты-консерваторы отсеивали кандидатов.

Один из претендентов заменит на посту лидера партии Терезу Мэй, которая вынуждена была уйти в отставку после того, как ей не удалось утвердить в парламенте соглашение о выходе из ЕС, согласованное в прошлом году с Брюсселем.

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Мигранты, Великобритания, Борис Джонсон, Джереми Хант.
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