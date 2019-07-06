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СМИ: Джонсон уверенно движется к Даунинг-стрит

СМИ: Джонсон уверенно движется к Даунинг-стрит
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Социологические опросы в Великобритании выводят Бориса Джонсона в лидеры гонки за председательство в Консервативной партии.

Борис Джонсон с отрывом в 48% побеждает своего соперника Джереми Ханта в борьбе за пост главы Консервативной партии и, соответственно, имеет большие шансы возглавить правительство Великобритании.

Об этом пишет The Times со ссылкой на данные социологических опросов.

"Борис Джонсон уверенно движется к Даунинг-стрит (победе в борьбе за премьерский пост — ред.) с огромным преимуществом, согласно опросу членов Консервативной партии в этом месяце", - говорится в сообщении.

Джонсона поддерживают 74 процента опрошенных членов Консервативной партии, а Джереми Ханта 26 процентов, согласно опросу компании YouGov и The Times.

Кандидату на пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону была предоставлена круглосуточная защита полиции на время выборной кампании. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщается, защиту Джонсону решили предоставить "после проверки его личной безопасности".

При этом указано, что в отношении его нет какой-либо конкретной угрозы. "Но есть опасения, что огромное количество внимания, которое привлекает гонка за кресло премьера, может стать причиной случайного нападения", - отмечает издание.

Ему, как сообщается, предоставили группу охранников, а также полицейских-водителей и транспортные средства.

Издание отмечает, что из-за этого Джонсон вынужден отказаться от передвижения по центру Лондона на своем любимом велосипеде.

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Как сообщалось, кандидат на должность главы правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал любой ценой вывести страну из Европейского Сообщества 31 октября или "умереть".

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Напомним, Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

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Великобритания, Борис Джонсон, Консервативная партия, Джереми Хант.
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