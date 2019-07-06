День до выборов: греческая оппозиция обошла по популярности правящую партию

Новости мира: Оппозиция лидирует в опросах за день до досрочных выборов в Греции.

Греческая оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидирует в предвыборной гонке накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 7 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Последний перед выборами опрос показал, что 36% избирателей планируют проголосовать за "Новую демократию" и 28% - за правящую партию СИРИЗА.

Еще 7% поддерживают левоцентристское Движение за перемены KINAL, 5% - Коммунистическую партию, 4% намерены голосовать за неонацистскую партию "Золотой рассвет", 3% поддерживают партию MeRA25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса и еще 3% - националистическое пророссийское "Греческое решение".

Если результаты выборов совпадут с результатами опроса, "Новая демократия" получит абсолютное большинство с 155 депутатами, при условии, что все эти партии входят в парламент, и со 159 депутатами, если одна из меньших партий не пройдет.

Партия "Новая демократия" победила "СИРИЗУ" на выборах в Европарламент с преимуществом в 10%, что побудило премьер-министра Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы.

Четырехлетний срок полномочий Ципраса должен был закончиться в сентябре.