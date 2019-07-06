Спасательное судно с мигрантами прибыло в итальянский порт несмотря на запрет

Новости мира: К берегам Италии пришло новое судно с мигрантами.

К побережью Италии пришло еще одно спасательное судно с 41 мигрантом на борту, несмотря на запрет правительства.

Об этом пишет BBC.

"Благотворительная лодка, перевозившая 41 спасенного мигранта, пришвартовалась в итальянском порту, несмотря на запрет", - говорится в сообщении.

Капитан судна решил оставить международные воды и двигаться в порт Лампедузы из-за "невыносимых гигиенических условий". Люди на борту пока не высадились на побережье.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пообещал блокировать лодку.

В прошлом году правительство закрыло итальянские порты для кораблей с мигрантами, а Италия ввела штрафы для тех, кто без разрешения плавает в ее водах.

Как сообщалось, ранее итальянский суд постановил освободить из-под ареста капитана судна Sea-Watch 3 немку Каролу Ракете, которая зашла в порт Лампедузы, чтобы высадить на берег 40 беженцев вопреки запрету итальянского правительства.