На острове Эвия спасатели тушат лесной пожар (Видео)

Новости мира: На греческом острове Эвия до сих пор борются с пожаром, спасатели провели эвакуацию нескольких сел поблизости.

На острове Эвия в Греции спасательные службы до сих пор борются с пожаром, который вспыхнул два дня назад.

Об этом сообщает Euronews.

«Пожарные до сих пор борются с тяжелой лесным пожаром на греческом острове Эвия, поскольку сильные ветры и высокая температура продолжают раздувать пламя», - говорится в сообщении.

Несколько сел, расположенных неподалеку от эпицентра огня, уже эвакуированы, к тушению пожара привлекли пожарные команды всей страны и авиацию.

Пока не поступало сообщений о травмировании людей или повреждении зданий, однако власти до сих пор не смогла потушить пожар, начавшийся в четверг.

По данным полиции, одного мужчину арестовали в связи с пожаром.