На острове Эвия спасатели тушат лесной пожар (Видео)

На острове Эвия в Греции спасательные службы до сих пор борются с пожаром, который вспыхнул два дня назад.
Об этом сообщает Euronews.
«Пожарные до сих пор борются с тяжелой лесным пожаром на греческом острове Эвия, поскольку сильные ветры и высокая температура продолжают раздувать пламя», - говорится в сообщении.
Несколько сел, расположенных неподалеку от эпицентра огня, уже эвакуированы, к тушению пожара привлекли пожарные команды всей страны и авиацию.
Пока не поступало сообщений о травмировании людей или повреждении зданий, однако власти до сих пор не смогла потушить пожар, начавшийся в четверг.
По данным полиции, одного мужчину арестовали в связи с пожаром.