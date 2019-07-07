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Посла Сербии вызывают в МИД Болгарии из-за высказываний его начальника

Посла Сербии вызывают в МИД Болгарии из-за высказываний его начальника
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Из-за высказываний сербского министра иностранных дел Болгария вызывает их посла.

Посла Сербии в Болгарии вызвали в МИД этой страны в связи с недружественными высказываниями министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачич в адрес болгарского премьера Бойко Борисова.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Во время встречи в МИД послу Сербии напомнят о поддержке Болгарией европейской интеграции Сербии. Болгарская сторона обсудит также вопрос, пострадают ли двусторонние отношения от высказываний сербского министра иностранных дел», - говорится в сообщении МИД.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич раскритиковал позицию премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. На пресс-конференции в польском городе Познань, где проходила встреча глав правительств Германии, Польши, Болгарии и Северной Македонии по вопросу интеграции стран Западных Балкан, Дачич, в частности, заявил: «Борисову не следует давать советы новому Верховному комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Борелю».

Отвечая на вопрос, как повлияет на процесс евроинтеграции Западных Балкан на то обстоятельство, что Испания (кстати, Борель родом из Каталонии) не признала Косово, Борисов заявил: «Занимая столь высокий пост, как Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Борелю необходимо будет защищать не интересы собственного государства, а всего Евросоюза».

Непризнание Испанией Косово, по словам Борисова, не будет иметь основополагающего значения для других стран, уже его признавших.

Власти Косово запретили въезд чиновникам из Сербии

К настоящему времени независимость Косово признали около ста стран, в том числе 20 государств ЕС. Украина входит в число стран, не признавших независимость края.

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Сербия, Болгария, МИД, Посол, Министр иностранных дел.
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