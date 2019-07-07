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Лидеры Ирана и Франции договорились обсудить ядерную проблему

Лидеры Ирана и Франции договорились обсудить ядерную проблему
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Эммануэль Макрон и Хасан Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому.

Президенты Франции и Ирана - Эммануэль Макрон и Хасан Рухани - в ходе телефонного разговора договорились до 15 июля выяснить, возможно ли наладить международный диалог по ядерной проблеме, сообщают в Елисейском дворце.

"Президент Республики провел разговор со своим иранским коллегой, чтобы до 15 июля наметить условия для возобновления диалога между всеми сторонами", - отмечается в коммюнике канцелярии французского лидера.

Макрон также подчеркнул, что обеспокоен перспективой дальнейшего ослабления действующего договора по атому с Ираном - СВПД.

Президент Франции также пообещал, что продолжит консультации как с Ираном, так и с другими странами, чтобы добиться снижения напряженности, связанной, в частности, с противостоянием Тегерана и Вашингтона.

Со своей стороны, на сайте иранского президента отмечается, что Рухани напомнил Макрону, что Иран, несмотря на восстановленные санкции США, на протяжении 14 месяцев проявлял "стратегическое терпение", надеясь спасти СВПД.

Иран пригрозил участникам СВПД поднять уровень обогащения урана

Действия Вашингтона он охарактеризовал как "экономический терроризм и экономическую войну". Кроме того, президент Ирана призвал ЕС выполнять обязательства, связанные с Ираном и активизировать усилия по спасению СВПД.

Ожидается, что Иран в воскресенье объявит о намерении начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного в СВПД. Это будет вторым этапом мер, предпринимаемым Тегераном, в ответ на то, что западные партнеры, по его мнению, не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения по атому.

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Франция, Хасан Рухани, Эммануэль Макрон, СВПД.
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