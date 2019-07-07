СМИ нашли новые доказательства причастности РФ к MH17 (Видео)

Новости мира: Архивное видео боевиков "ДНР" раскрывает новые подробности причастности подконтрольных России боевиков к катастрофе MH17.

Журналисты нашли видео 2015 года, на котором боевик "ДНР" Владимир Цемах, скорее всего, признается в причастности к сбивания Boeing MH17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Настоящее время".

Следовательно, журналисты нашли видео 2015 года в котором Цемах дает интервью. Во время интервью он пересказывает популярную тогда (в 2015-м году) версию российских СМИ, в соответствии с которой боевики целились по военным украинским самолетам Су-25. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский Boeing. Однако эту версию уже давно опровергли международные следственные органы.

Однако, Владимир Цемах на видео признается, что вытаскивал "некоего" пацана и "нечто" прятал.

"Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российской "Бука" и был сбит малазийский Boeing", - говорится в сообщении.