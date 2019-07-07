Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала

СМИ нашли новые доказательства причастности РФ к MH17 (Видео)

СМИ нашли новые доказательства причастности РФ к MH17 (Видео)
08:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: Архивное видео боевиков "ДНР" раскрывает новые подробности причастности подконтрольных России боевиков к катастрофе MH17.

Журналисты нашли видео 2015 года, на котором боевик "ДНР" Владимир Цемах, скорее всего, признается в причастности к сбивания Boeing MH17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Настоящее время".

Следовательно, журналисты нашли видео 2015 года в котором Цемах дает интервью. Во время интервью он пересказывает популярную тогда (в 2015-м году) версию российских СМИ, в соответствии с которой боевики целились по военным украинским самолетам Су-25. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский Boeing. Однако эту версию уже давно опровергли международные следственные органы.

Однако, Владимир Цемах на видео признается, что вытаскивал "некоего" пацана и "нечто" прятал.

Рютте рассказал о разговоре с Путиными о MH17

"Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российской "Бука" и был сбит малазийский Boeing", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Су-25, MH17, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
04 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
05 Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь