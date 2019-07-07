Выборы в Греции: первые данные экзитполов

На проходящих в Греции досрочных парламентских выборах оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на 10% опережает правящую партию Греции СИРИЗА, свидетельствуют данные экзитполов.
Это дает основание предполагать, что оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном греческом парламенте.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на избирательном участке после голосования, что выборы являются "решающей битвой".
"Мы сражаемся с оптимизмом и решимостью, чтобы жертвы и тяжелый труд нашего народа не пропали даром", - заявил он.
Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.
Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией СИРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.
Как считают наблюдатели, большие шансы на успех на проходящих выборах имеет "Новая демократия" Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.