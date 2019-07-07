Почти 10 млн греков выбирают новый парламент

Новости мира: Граждане Греции в воскресенье берут участие во внеочередных парламентских выборах.

В Греции в воскресенье утром началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает Ekathimerini.

«Греки идут на избирательные участки в воскресенье, чтобы выбрать новый парламент на досрочных выборах. Министерство внутренних дел Греции заявило, что в стране открылось 21 778 избирательных участков. Завершится голосование в 7 часов вечера. Выбирать депутатов будут 9 903 864 зарегистрированных избирателей, из которых 519 227 - в возрасте от 17 до 21 года», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что граждане Греции, проживающих за рубежом, не могут голосовать на всеобщих выборах из страны, в которой находятся.

Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.