Президент Греции распустил парламент и назначил исторические выборы

Новости мира: Указом президента Греции назначены внеочередные парламентские выборы.

Греческий парламент официально распущен, досрочные выборы в стране назначены на 7 июля.

Соответствующий указ Президента страны Прокописа Павлопулоса был размещен у главного входа в здание парламента, сообщает Greek Reporter.

«Все 300 мест в парламенте страны будут оспорены на общенациональных выборах 7 июля», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это будут первые общенациональные выборы в Греции, на которых возрастной ценз избирателей снижен - с традиционных восемнадцати до семнадцати лет.

Церемония инаугурации новых членов парламента запланирована на 17 июля.

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулосом призвал главу государства распустить парламент и назначить досрочные выборы. Перед этим партия Ципраса потерпела поражение на выборах в Европарламент.