Президент Греции распустил парламент и назначил исторические выборы

Греческий парламент официально распущен, досрочные выборы в стране назначены на 7 июля.
Соответствующий указ Президента страны Прокописа Павлопулоса был размещен у главного входа в здание парламента, сообщает Greek Reporter.
«Все 300 мест в парламенте страны будут оспорены на общенациональных выборах 7 июля», - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, это будут первые общенациональные выборы в Греции, на которых возрастной ценз избирателей снижен - с традиционных восемнадцати до семнадцати лет.
Церемония инаугурации новых членов парламента запланирована на 17 июля.
Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулосом призвал главу государства распустить парламент и назначить досрочные выборы. Перед этим партия Ципраса потерпела поражение на выборах в Европарламент.