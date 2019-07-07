В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"

Новости мира: Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ОБСЕ на Youtube.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

Поправка о включении пункта, что касается "Турецкого потока" и "Северного потока-2", в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" парламентария Руты Милюте была предложена американской делегацией.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источников энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы.

Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привезти к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.