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В сеть "утекло" тайное письмо посла Британии в США с критикой Трампа

В сеть "утекло" тайное письмо посла Британии в США с критикой Трампа
18:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Тайное письмо посла Британии в США с оценкой Трампа выложили в СМИ.

Утечка данных по дипломатическим каналам показала, что британский посол в Соединенных Штатах считает администрацию Дональда Трампа неумелой, спутанной внутренней борьбой и такой, что вряд ли улучшится.

Как сообщает "Европейская правда", содержание письма посла Кима Даррока о текущем состоянии администрации США опубликовала газета Daily Mail.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", - написал Даррок в одной из серий выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. Оно назвало утечку "позорным поведением" и заявило, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.

Министр юстиции Дэвид Гауке назвал утечку "позорной", но сказал, что Британия "должна ожидать от наших послов правды, как они ее видят".

Записки также характеризовали политику Трампа по Ирану как "непоследовательную, хаотичную".

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Даррок сказал, что существуют сомнения относительно того, будет ли Белый дом когда-то выглядеть компетентным, а единственным способом общения с президентом является простота и прямота.

Он сказал, что в то время как Трамп был "ослеплен" британским приемом в ходе государственного визита, который состоялся в июне, успешный визит не приведет к фундаментальным сдвигам в его приоритетах.

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США, Великобритания, Дональд Трамп, Ким Даррок.
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