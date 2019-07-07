Волкер поставил задачи перед новой Радой

Новости Украины: Верховной Раде нового созыва необходимо обновить часть законов, связанных с Минскими соглашениями.

Верховной Раде нового созыва необходимо будет обновить часть законов, связанных с Минскими соглашениями относительно ситуации на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».

«Когда будет избран новый парламент, нужно будет возобновить некоторые законы по воплощению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности. Все эти вещи надо будет возобновить, и, конечно, мы поддерживаем Украину в этом. Однако, именно украинская сторона должна вести этот процесс», - сказал он.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не открылось в голосах в Верховной Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства.

«Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план реализации Минска, так и план реформ в Украине», - добавил он.

По словам Волкера, США ожидают визит президента Украины. «Еще нет назначенной даты с Белым домом. Это будет зависеть от расписания, однако, надеемся, что этот визит состоится в ближайшем будущем. Важно, чтобы президенты имели возможность встретиться. Как и на других встречах, мы хотим выразить президенту Зеленскому полную поддержку в его действиях по проведению значительных реформ в Украине», - сказал он.

Волкер также отметил, что миротворческие усилия Зеленского привлекли внимание к бездействию России.

По его словам, президент Украины «очень активно говорит о стремлении к миру». «У меня сложилось впечатление, что президент Зеленский очень хорошо знает, что он не может контролировать то, какие решения примет Россия. Если они будут пытаться использовать конфликт, чтобы давить на него, что бы Зеленский ни делал, они это будут делать. Он очень четко позиционировал себя, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру, улучшение жизни людей, улучшение гуманитарной ситуации. В конце концов, это все - граждане Украины, которые страдают от этого конфликта. Таким образом, он показывает, что проблема заключается именно в действиях России», - сказал представитель Госдепа США.