Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
Протестующие в Гонконге вернулись на улицы
Протестующие в Гонконге вернулись на улицы
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Оппозиционная "Новая демократия" лидирует на выборах в Греции

Оппозиционная "Новая демократия" лидирует на выборах в Греции
21:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Консервативная оппозиционная партия лидирует на выборах в Греции.

Правая консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" лидирует на парламентских выборах в Греции, прошедших в воскресенье, 7 июля.

По данным экзит-полов, она набирает 40 процентов голосов и может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - как минимум, на 158-160 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов, сообщает Deutsche Welle.

Коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом, по данным опросов избирателей после выхода с участков, поддержали лишь 28,5 процентов избирателей.

На третьем месте оказалось Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) с семью процентами голосов. За ним следуют Коммунистическая партия Греции (5,9 процента) и ультраправая партия "Золотая заря" (3,4 процента).

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10 процентов. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которого Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда.

Почти 10 млн греков выбирают новый парламент

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Новая демократия, СИРИЗА, Алексис Ципрас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
04 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
05 Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
В ОБСЕ приняли резолюцию по &quot;Северному потоку - 2&quot;
В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь