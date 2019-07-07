В Германии из-за бомбы эвакуировали более 16 тысяч человек

Новости мира: В немецком Франкфурте эвакуировали 16,5 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Чтобы обезвредить 500-килограммовую бомбу, обнаруженную вблизи здания Европейского центробанка в немецком городе Франкфурт-на-Майне, были эвакуированы около 16,5 тысячи человек.

Об этом сообщает DW.

"Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 7 июля, проходит подготовка к операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В восточной части города эвакуированы около 16,5 тысячи человек, в том числе 25 пациентов одной из больниц, находящиеся в коме. Движение общественного транспорта остановлено, закрыт зоопарк", - говорится в сообщении.

Жители должны были покинуть свои дома до 8 утра по местному времени. После этого правоохранители начали проверять, не остался ли кто-то в зоне проведения операции по обезвреживанию, проверки велись, в том числе, на вертолете с воздуха, используя тепловизионную камеру.

500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена при строительных работах вблизи здания Европейского центробанка (ЕЦБ). Операция по обезвреживанию осложнена тем, что взрыватели, которые должны извлекаться из бомбы при дистанционном управлении, сильно деформированы.

В 2017 году из-за обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны в северной части Франкфурта-на-Майне были эвакуированы 65 тысяч человек. Это стало самой массовой эвакуацией в Германии со времен Второй мировой войны.