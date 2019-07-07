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ДТП в Польше: пострадали пять украинцев

ДТП в Польше: пострадали пять украинцев
23:50 Вс, 7 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: policja.gov.pl

Новости мира: В результате ДТП с участием украинского автобуса, пять украинцев попали в больницу.

Пять граждан Украины продолжают находиться в польских больницах после ДТП с участием украинского автобуса, произошедшего в воскресенье утром на отрезке автомагистрали А4 вблизи населенного пункта Янковице Вельке Опольского воеводства на западе РП.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

"По словам почетного консула Украины в городе Ополе Ирены Пордзик, три человека находятся в больнице города Ополе. У них констатированы легкие повреждения, консул планирует их посетить завтра. Кроме того, два украинца находятся в госпитале города Ныса, которых почетный консул планирует посетить послезавтра. Их состояние оценивается как средней тяжести, одному из них уже сделали операцию", - сообщила руководитель консульского отдела.

В то же время, пять человек были обследованы в больнице города Бжеги, их уже выписали, так как эти люди не получили значительных повреждений.

Автобус с украинской регистрацией, который ехал в направлении Вроцлава, и на котором путешествовали 35 пассажиров, включая одного ребенка и двух водителей, в воскресенье в шесть утра съехал с дороги в кювет и перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь 11-ти пострадавшим.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Пассажиров автобуса разместили в ближайшей школе до прибытия другого автобуса.

Трое украинцев погибли после ДТП в Польше

Со временем, 50-летний водитель автобуса признал, что авария произошла из-за того, что он уснул за рулем. Водитель был трезв. Его задержала полиция для выяснения всех обстоятельств автопроисшествия.

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Польша, ДТП, Авария, Полиция, Автобус.
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