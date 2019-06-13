Трое украинцев погибли после ДТП в Польше

Новости Украины: Авто с украинцами попало в смертельное ДТП в Польше.

В Польше произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое украинцев, а за жизнь четвертого борются врачи. Об этом сообщили в полиции населенного пункта Мендзижеч Любусского воеводства Юстина Лентовска, передает Republika.

Отмечается, что местная полиция под контролем прокуратуры выясняет причины случившегося 12 июня ДТП в Мендзыжецком уезде. Трое украинцев погибли, а четвертый находится в тяжелом состоянии в больнице.

Издание отмечает, что авария произошла на трассе между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицко, где водитель Opel Astra не справился с управлением и, вылетев с дороги, врезался в дерево. В салоне авто находились четверо украинцев, двое из которых погибли на месте ДТП, один умер в больнице на операционном столе, за жизнь еще одного в больнице города Гожув Велькопольский борются медики.

Среди погибших 31-38 летние граждане Украины, четвертому украинцу 19 лет.