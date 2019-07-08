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Правительство Мальты позволило сойти на берег мигрантам

Правительство Мальты позволило сойти на берег мигрантам
02:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Мальта приняла мигрантов из немецкого спасательного судна Alan Kurdi.

Власти Мальты дали согласие на то, чтобы мигранты из немецкого спасательного судна Alan Kurdi сошли на берег этого островного государства. После этого их сразу перераспределят между другими странами-членами ЕС. Об этом сообщило правительство Мальты в воскресенье, 7 июля, передает УНН со ссылкой на DW.

65 мигрантов из немецкого судна переправят на военный корабль Мальты, на котором их и доставят в порт страны. “Все спасенные люди на борту будут немедленно перемещены в другие страны-члены Европейского Союза. Ни один из упомянутых мигрантов не останется на Мальте, потому что это дело — не в сфере ответственности мальтийской власти”, — говорится в заявлении правительства. Кроме того, будут немедленно эвакуированы трое мигрантов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Этому решению правительства Мальты предшествовали переговоры с Европейской Комиссией и Германией. По их результатам, страны ЕС согласились “принять как минимум половину из 58 мигрантов”, которых спасли во время отдельной операции военно-морских сил Мальты.

Напомним, на борту “Alan Kurdi” находятся 65 мигрантов, оставшихся в Средиземном море у берегов Ливии. Берлин объявил о своей готовности принять часть мигрантов. После нескольких дней ожидания разрешения на вход в итальянские территориальные воды у острова Лампедуза вечером 6 июля судно взяло курс на Мальту.

На Мальте спасли новую партию мигрантов

Ранее в тот же день глава МВД Германии Хорст Зеегофер обратился к своему итальянского коллеги Сальвини с призывом впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Сальвини отказался открыть порты и в свою очередь призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые “помогают торговцам людьми и контрабандистам”.

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Мигранты, ЕС, Судно, Мальта, Корабль, Спасены.
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