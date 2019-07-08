В Турции на химзаводе произошел взрыв

В провинции Кютахья, что на западе Турции, в воскресенье вечером произошел взрыв на азотном заводе.
Об этом сообщает Haber Turk.
«Взрыв произошел в 20.45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир. По предварительным данным, погибших нет», - сообщил губернатор региона Омер Тораман.
Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.
На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.
Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.