В Турции на химзаводе произошел взрыв

Новости мира: На западе Турции прогремел взрыв на химическом заводе.

В провинции Кютахья, что на западе Турции, в воскресенье вечером произошел взрыв на азотном заводе.

Об этом сообщает Haber Turk.

«Взрыв произошел в 20.45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир. По предварительным данным, погибших нет», - сообщил губернатор региона Омер Тораман.

Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.

На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.

Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.