Германия отказалась направить наземные войска в Сирию

Новости мира: Германия отвергла просьбу США об отправке наземных войсках в Сирию.

Германия не рассматривает возможность отправки наземных войск в Сирию как часть своего вклада в борьбу с террористической организацией "ИГИЛ".

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в комментарии Associated Press.

"Германия на протяжении многих лет вносила значительный и международно признанный вклад в коалицию, включая подготовку иракских войск, проведение воздушной разведки и заправку самолетов союзников", - сказал Зайберт.

По его словам, Германия выступает за продолжение существующих функций коалиции, и "известно, что это не касается сухопутных войск".

Зайберт добавил, что Берлин обсуждает с союзниками будущие военные и гражданские усилия, необходимые для стабилизации региона, и как будут разделены обязанности между странами-участницами.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что представитель США в Сирии Джеймс Джеффри на прошлой неделе попросил правительство Германии предоставить наземные войска для коалиции против ИГИЛ, возглавляемой Соединенными Штатами.