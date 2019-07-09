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Швеция может запретить пластиковую посуду

Швеция может запретить пластиковую посуду
06:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Правительство Швеции планирует запретить пластиковые стаканчики.

Правительство Швеции рассмотрит вопрос о запрете на пластиковые стаканчики и контейнеры для пищевых продуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swedish Radio.

Правящие социал-демократы и партия "Зеленых" договорились с партией "Центр" и либеральными партиями о начале правительственного обсуждения запрета.

"Сейчас мы опережаем директиву ЕС по пластику и изучаем, можно ли запретить пластиковые стаканчики, а также можно ли запретить контейнеры для пищевых продуктов для одноразового использования", - сказала министр охраны окружающей среды Изабелла Лёвин.

Министр добавила, что пластиковые изделия должны быть заменены другими материалами, например, из бумаги.

За год в Средиземное море попадает более 500 тысяч тонн пластика

Правительство рассмотрит такие варианты, как требование, чтобы рестораны и магазины упаковывали продукты в контейнеры, принесенные покупателями.

Запрет ЕС на одноразовые предметы, такие как пластиковые столовые приборы и пластиковые тарелки, должен быть введен в действие в 2021 году.

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Швеция, Экология, Пластик, Изабелла Левин.
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