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Словения перебрасывает армию на границу с Хорватией

Словения перебрасывает армию на границу с Хорватией
10:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Из-за увеличения потока мигрантов Словения планирует разместить больше полицейских и военных на "зеленой" границе с Хорватией.

После начала совместного патрулирования на границе с Италией Словения разместит больше полиции и армии на "зеленой" границе с Хорватией из-за увеличения потока мигрантов.

Об этом заявил премьер-министр Словении Марьян Шарец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Шарец отметил, что проблему нелегальных мигрантов, въезжающих в Словению, можно решить только путем развертывания Frontex на внешних границах ЕС. В случае Хорватии, на ее границах с Сербией и Боснией и Герцеговиной.

Министр обороны Карл Ерьявец сказал, что сделает все, что нужно для того, чтобы люди "чувствовали себя в безопасности". 

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В этом году в Словении арестовали 5000 нелегальных мигрантов, половину из которых вернули в Хорватию, а также задержали около 130 торговцев людьми.

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Мигранты, ЕС, Словения, Хорватия, Армия, Марьян Шарец.
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