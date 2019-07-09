Сильные ливни в Испании вызвали внезапное наводнение

Шахтер - Пролетер: лучшие моменты матча (Видео)
Небо в оранжево-желтом дыме: в Турции взорвался азотный завод (Видео)
Захват заложников в Одессе: видео штурма
Яркие действия Михайлюка в матче Летней лиги НБА против Портленда (Видео)
Apple выпустит свой первый складной гаджет в 2020 году (Видео)
Землетрясение в Калифорнии застигло врасплох ведущих телеканала (Видео)
Месси удален во 2-й раз в карьере - впервые это случилось 14 лет назад (Видео)
Природа против техники: в Индии слоны поборолись припаркованными машинами (Видео)
Мелании Трамп возвели статую в Словении: СМИ называют ее "чучелом" (Видео)
Красивый гол Мораеса в ворота Копенгагена (Видео)
UFC 239: дуэли взглядов после пресс-конференции (Видео)
"Так, как ты!": украинская певица представила новый сингл (Видео)
Динамо - Ботошани: обзор товарищеского матча (Видео)