Скачать
Вторник, 09.07.2019

Сильные ливни в Испании вызвали внезапное наводнение

На севере Испании сильные ливни привели к внезапному наводнению. По состоянию на утро 9 июля доступ в город Тафалья с населением свыше 10 тысяч людей не был очищен. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии. А в прилегающей Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.
УНИАН
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Испания, Наводнение, Ливни, Катаклизмы, Стихийное бедствие, Тафалья.
13:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь