Сильные ливни в Испании вызвали внезапное наводнение

На севере Испании сильные ливни привели к внезапному наводнению. По состоянию на утро 9 июля доступ в город Тафалья с населением свыше 10 тысяч людей не был очищен. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии. А в прилегающей Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.