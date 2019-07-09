РФ вводит санкции против Грузии, Зурабишвили призвала воздержаться от эскалации конфликта

Новости мира: Госдума РФ сегодня единогласно поддержала введение пакета экономических санкций против Грузии. В свою очередь Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта.

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в документе.

"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - сказал спикер Вячеслав Володин.

Речь идет, прежде всего, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, составив за прошлый год $641 млн.

"Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится около 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал председатель Госдумы.

Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

21 июня, после массовых протестов в Тбилиси, президент России Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. В Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines также завершили полеты в Россию 7 июля.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

В свою очередь Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на "провокации радикальных сил" в Грузии.

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провокации, начатые, по ее же характеристки, "радикальными силами", и этим способствовать деструктивным целям. Также хочу отметить и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", - сказала она.

"Обращаюсь к нашим гражданам, проживающими в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство сделает все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно", - добавила Зурабишвили.

Она также обратилась к гостям страны: "Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям, и так будет продолжаться".

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.