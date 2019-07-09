Министры ЕС рекомендуют экс-директора МВФ Лагард на пост главы ЕЦБ

Новости мира: Совет по экономическим и финансовым вопросам официально рекомендовал назначить экс-главу МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ.

Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

"Ecofin только что утвердил официальную рекомендацию выдвинуть Кристин Лагард кандидатом на пост президента ЕЦБ", - говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.

Теперь состоятся консультации о назначении Лагард между руководящим советом ЕЦБ и Европарламентом. Окончательное назначение Европейским Советом состоится в октябре.

Глава ЕЦБ назначается на 8 лет без права назначения на второй срок. Лагард недавно покинула должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую она занимала с 2011 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

Напомним, лидеры ЕС согласовали кандидатов на ключевые должности в ЕС после изнурительного трехдневного саммита в Брюсселе.

Кроме Лагард на саммите также договорились, что Еврокомиссию возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляен, а бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета.

Исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля выдвинули на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.