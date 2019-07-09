Выборы в Греции: новое правительство приняло присягу

Новости мира: В Греции принял присягу новое правительство.

Новое правительство сформировано через два дня после победы на досрочных выборах консервативной партии "Новая демократия", передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В состав Кабинета министров премьера Кириакоса Мицотакиса вошли 18 министров и один заместитель главы правительства.

На 21 июля в парламенте запланировано голосование по вотуму доверия правительству.

Наибольшую критику вызвало назначение экономиста Христоса Стайкураса новым министром финансов. Он занимал должность заместителя министра финансов в 2012-2013 годах, когда правительство прибегало к жестким мерам экономии для выхода страны из кризиса.

На досрочных выборах в парламент ”Новая демократия” Мицотакиса получила почти 40% голосов избирателей и 158 мест в 300-мандатном парламенте Греции (по закону, победитель выборов дополнительно получает 50 мандатов).

Между тем левую партию СИРИЗА во главе с бывшим премьером Алексисом Ципрасом поддержали только 32%, она получила в парламенте 86 мест.

51-летний Мицотакис принадлежит к одной из трех самых влиятельных семей в греческой политике, многие члены которой занимали различные посты во власти.

Как сообщалось, в конце мая в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент. В Греции первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, тогда как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10%. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которой Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда.

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.