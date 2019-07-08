Партия премьера Греции проиграла выборы и передаст власть правым

Новости мира: В Греции подсчитали 99% голосов на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в воскресенье.

После подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции партия СИРИЗА, которую возглавляет премьер страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"После подсчета 99% голосов партия "Новая демократия"(Кириакоса- ред.) Мицотакиса набирает 39,8% голосов по сравнению с 31,5% левой партии СИРИЗА (Алексиса - ред.) Ципраса", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ekathimerini, Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой.

Отмечается, что сегодня Мицотакис будет утвержден на посту премьера. Также ожидается, что он в течение дня представит свое новое правительство.

Ранее сообщалось, в Греции в воскресенье утром началось голосование на досрочных парламентских выборах.