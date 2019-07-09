Могерини назвала имя кандидата в послы ЕС в Украине

Новости мира: Могерини официально объявила о выдвижении кандидатуры Маасикаса на должность посла ЕС в Украине.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини официально объявила о выдвижении кандидатуры эстонского дипломата Матти Маасикаса на должность главы Представительства ЕС в Украине, который на этом посту должен заменить Хюга Мингарелли.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году происходит на ротационной основе.

Его официально назначат после получения агремана.

Сейчас Маасикас занимает должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.