МИД Грузии поприветствовало заявление Путина о воздержании от экономических санкций

Новости мира: Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал "единственно правильным" отказ Владимира Путина от введения экономических санкций против Грузии.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поприветствовал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не намерен вводить экономические меры против Грузии.

После того, как грузинский телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля, Государственная дума РФ на пленарном заседании 9 июля приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Было предложено запретить ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также ввести ограничения на денежные переводы в Грузию.

Однако Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу". "Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал делать ничего, чтобы стало бы усложнять наши отношения", - добавил российский президент.

Залкалиани напомнил, что правительство категорически осудило скандальное заявление ведущего.

"Эти провокационные заявления, которые вызвали напряженную ситуацию, а затем эскалацию, были категорически неприемлемыми – наше правительство сделало очень четкие заявления и оценки в связи с этим. Естественно, за этим последовали осложения, такие как заявления Госдумы РФ. Однако решение президента России — это однозначно единственно правильное решение, которое можно только приветствовать. Так как ни в коем случае эти безответственные и провокационные заявления, за которыми последовало ухудшение ситуации, целью которых и было вызвать напряженность, дестабилизацию ситуацию, создать эскалацию и тот тяжелый фон, который может нанести непоправимый удар дальнейшему развитию нашей страны, ее экономическому развитию, допускать этого, конечно же, было нельзя", - сказал Залкалиани.

21 июня, после массовых протестов в Тбилиси, президент России Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. В Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines также завершили полеты в Россию 7 июля.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.