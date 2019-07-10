Болгария и Хорватия хотят перейти на евро

Новости мира: К 2023 году еще две страны планируют присоединиться к еврозоне.

Болгария и Хорватия хотят к 2023 году вступить в зону общей валюты евро.

Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Сообщается, что Загреб уже обратился с соответствующим заявлением, чтобы включить куну в Европейский механизм валютных курсов ERM2, обязательный для стран-кандидатов.

Как отмечается, после Brexit, который должен состояться 31 октября, еще больше стран-участниц ЕС будут стремиться к внедрению валюты евро. С 1 ноября к еврозоне будет принадлежать 70% евросоюзних государств, в которых живет 77% жителей ЕС.

После вступления Болгарии и Хорватии вне еврозоны останутся Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. Пока конкретной даты перехода на евро не определила Румыния, но о таких планах Бухарест уже сообщил.