Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Болгария и Хорватия хотят перейти на евро

Болгария и Хорватия хотят перейти на евро
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: К 2023 году еще две страны планируют присоединиться к еврозоне.

Болгария и Хорватия хотят к 2023 году вступить в зону общей валюты евро.

Об этом сообщает Польское радио, передает УНН. 

Сообщается, что Загреб уже обратился с соответствующим заявлением, чтобы включить куну в Европейский механизм валютных курсов ERM2, обязательный для стран-кандидатов.

Как отмечается, после Brexit, который должен состояться 31 октября, еще больше стран-участниц ЕС будут стремиться к внедрению валюты евро. С 1 ноября к еврозоне будет принадлежать 70% евросоюзних государств, в которых живет 77% жителей ЕС.

Суд разрешил рассчитывать зарплату украинцам в иностранной валюте

После вступления Болгарии и Хорватии вне еврозоны останутся Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. Пока конкретной даты перехода на евро не определила Румыния, но о таких планах Бухарест уже сообщил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, ЕС, Болгария, Валюта, Хорватия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
03 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
04 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
05 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле &quot;Звездных войн&quot;
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь