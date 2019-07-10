В Карпатах на высоте 2300 метров в июле выпал снег

Новости мира: Городской голова Борша не помнит случая, когда в июле на румынских Карпатах выпадал снег.

В румынских Карпатах впервые выпал снег в июле. Осадки зафиксировали в ночь со вторника на среду на горе Пьетрос на высоте 2300 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Мэр города Борша Сорин Тимиш сообщил журналистам, что не помнит, чтобы снег выпадал в июле.

"Низкая температура во вторник вечером и в среду принесла первый снег на высочайшую горную вершину в Борше, я думаю, были нулевые температуры. Вершина была белой. 15 лет назад в августе был снег на горе, но не в июле", - сказал Тимиш.

По его словам, температура воздуха остается низкой - в среду утром в центре Борши было всего 10 градусов тепла.