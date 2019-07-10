Дипломату МИД РФ отказали в британской визе

Новости мира: Сотруднику российского МИДа отказали в выдаче визы Великобритании.

Британия не выдала визу сотруднику российского МИД, который был аккредитован на конференции по свободе СМИ.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на прессекретаря российского посольства в Соединенном Королевстве, передает "Европейская правда"

Он отметил, что выдача виз российским дипломатам, направляющимся в командировку, остается одной из проблем нынешних отношений Лондона и Москвы. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, который направлялся на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а потом сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат добавил, что ранее такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, которые направлялись на мероприятия ООН.

Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Участие в ней примут делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и более полутора тысяч журналистов, представителей науки и активистов.

Российским телеканала RT и агентству Sputnik в аккредитации на форум отказали, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации". Российский МИД потребовал, чтобы Лондон представил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение.