Россия запретила ряду представителей ЕС въезжать в страну

Россия расширяет список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

Россия расширит ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну, соответствующая нота направлена в представительство Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующие ограничения введены согласно федеральному закону от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке", - сообщили на Смоленской площади.