Зеленский надеется на продолжение санкционной политики против РФ

Новости Украины: Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ до возвращения всех оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу.

Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины. И только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и какого достойны.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о различиях между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.