Маас о встрече с Зеленским: Тема "Северного потока - 2" не обсуждалась

Новости Украины: Глава МИД ФРГ заявил, что не обсуждал с Зеленским "Северный поток 2".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским тему газопровода "Северный поток 2".

"Тема "Северного потока 2" вчера в Киеве во время моих переговоров с президентом Зеленским не обсуждалась", - сказал Маас журналистам в пятницу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к "Северному потоку", который уже действует. Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.