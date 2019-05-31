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Глава МИД Польши рассказал, видит ли он различия между Порошенко и Зеленским

Глава МИД Польши рассказал, видит ли он различия между Порошенко и Зеленским
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Глава МИД Польши Чапутович назвал различия между Зеленским и Порошенко.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о различиях между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

Об этом Чапутович заявил после встречи с Зеленским, состоявшейся с участием главы МИД Швеции Маргот Валльстрём сегодня в Киеве.

В частности, главу МИД Польши спросили, видит ли он различия между позициями Зеленского и Порошенко относительно Донбасса и других вопросов.

"Я только выскажу свое собственное мнение. Это мой четвертый визит за последние шесть месяцев. Итак, я дважды встретился с президентом Порошенко и дважды - с президентом Зеленским, и конечно, они отличаются, если это касается поведения, они отличаются физически, но я думаю, что политика остается аналогичной - это проевропейская политика. это политика, которая имеет целью улучшить жизненные условия украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе, как вы упомянули", - подчеркнул Чапутович.

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"Итак, очевидно, что главное направление внешней политики будет оставаться тем же, то есть проевропейским и прозападным, и также в вопросе защиты от российской агрессии", - заявил глава МИД Польши.

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Польша, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Яцек Чапутович.
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