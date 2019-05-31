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Пятница, 31.05.2019
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Зеленский утвердил новый состав СНБО

Зеленский утвердил новый состав СНБО
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно указу главы государства №340/2019 от 31 мая, возглавляет СНБО президент Украины Зеленский, секретарь – Александр Данилюк.

В состав СНБО также введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

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СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Состав СНБО.
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