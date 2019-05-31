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Пятница, 31.05.2019
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Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате

Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: СНБО 31 мая будет разбираться, готова ли Украина к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал, что заседание СНБО в пятницу будет полностью посвящено проблемам энергетики и пройдет в новом формате – совещания членов СНБО под председательствованием президента.

"Завтра мы внедряем новый формат. Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента. Поэтому завтра мы внедряем новый формат работы, который также предусмотрен законом, - это совещание членов СНБО под председательствованием президента", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Чтобы мы не навязывали какие-то решения. Нам нужно все серьезно обсудить, без политики, без криков, понять, какие есть проблемы, и вместе искать ответы", - подчеркнул Данилюк.

На заседании в пятницу будут разбираться, готова ли Украина к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

"Есть разные позиции генерации, есть разные позиции зарубежных партнеров о том, когда нужно внедрять рынок, готова ли сейчас система, все ли были приняты меры, чтобы рынок заработал с 1 июля. Есть очень много вопросов на самом деле, готова ли система. Завтра мы с этим будем разбираться", - сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

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Данилюк отметил, что возможные последствия абсолютно понятны, поэтому нужно сравнить разные сценарии.

"Это действительно может отразиться на повышении тарифов, создать нестабильность. Решение о внедрении рынка электроэнергетики уже принято парламентом. Правительство в настоящее время не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отсрочить его введение или нет. Поэтому это не решение даже СНБО. Мы хотим заслушать и увидеть плюсы и минусы. Потому что сейчас все спрятались за предвыборные лозунги", - указал он.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

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Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 28 мая не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

При этом Служба безопасности Украины предупреждает о рисках дестабилизации объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Соответствующее письмо врио главы СБУ Иван Баканов 29 мая направил председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии".

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СНБО, Александр Данилюк, Заседание СНБО, Рынок электроэнергии.
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