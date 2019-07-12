Еще две страны поддержали вступление Северной Македонии в НАТО

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11:57 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Уже 20 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Национальная ассамблея Турции и парламент Чешской Республики 11 июля ратифицировали протокол о членстве Македонии в НАТО.

"Мы убеждены, что присоединение Македонии к НАТО укрепит общую стабильность и безопасность на Балканах, и в то же время и сам Альянс", - заявил вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек.

Сейчас двадцать государств-членов ратифицировали этот документ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что процесс ратификации закончится к декабрю этого года, и в декабре на саммите НАТО в Лондоне страна станет полноправным членом Альянса.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен на октябрь

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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Турция, НАТО, Чехия, Северная Македония, Расширение НАТО.
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