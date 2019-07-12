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Додон призывает возобновить переговоры о приднестровской проблеме

Додон призывает возобновить переговоры о приднестровской проблеме
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Додон выделяет три основных приоритета в вопросе урегулирования на предстоящий период.

Президент Молдовы Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате "пять плюс два" (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели). Об этом глава республики сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с посредниками и наблюдателями, которые посетили Кишинев с задачей активизировать диалог.

"Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "пять плюс два" в ближайшее время", — отметил политик.

Он выделил три основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период. "1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова. 2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова. 3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы", — написал Додон.

Президент пообещал выделить средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

Как сообщалось раньше , ЕСПЧ обязал РФ выплатить 80 тысяч евро за нарушение прав человека в Приднестровье. 

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Украина, Молдова, Россия, Приднестровье, Президент, Игорь Додон.
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