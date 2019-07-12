В Литве состоялась церемония принятия присяги новым президентом

Новости мира: Новый президент Литвы Науседа принял присягу в Сейме.

На торжественном заседании Сейма Литвы новый глава государства Гитанас Науседа, положив руку на Конституцию, принес присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции.

Об этом сообщает информационный портал Delfi.lt.

"Со всеми органами власти я постараюсь сотрудничать, добиваясь максимальной пользы для своей страны, а это можно сделать, не конфликтуя, без конфронтации, в поиске решений действительно нелегких проблем. Я верю, что это возможно сделать. Нужно только иметь холодный рассудок, мудрость и элементарную волю к этому", – сказал Науседа после принесения президентской присяги.

Выступая в парламенте, глава государства подчеркнул, что во внешней политике будет добиваться "еще более глубокой евроатлантической интеграции и тесных отношений как с Евросоюзом, так и с США". Президент также заявил, что Литве следует продолжать повышение своих оборонных мощностей: "Мы должны повышать безопасность, выполняя обязательства по финансированию оборонной системы страны, инвестируя в оборонные мощности, увеличивая численность регулярной армии и расширяя активный резерв, а также число граждан, готовых к обороне государства".

Во внутренней политике, по словам Науседы, важнейшая задача - уменьшение социального отчуждения. Новый президент обещал добиваться того, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между самыми состоятельными и самыми неимущими жителями, чтобы в бюджет страны собиралось больше доходов, чтобы стирались региональные различия.

Глава государства пообещал в целом сплотить политические силы с целью достижения национального согласия об изменениях в сфере образования.

Как сообщалось, Гитанас Науседа сменил на посту Президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.

Экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая.

Президент Владимир Зеленский тогда же поздравил с избранием и пожелал Гитанасу Науседе успехов.