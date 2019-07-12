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Чехия на грани политического кризиса: правительству страны грозит распад

Чехия на грани политического кризиса: правительству страны грозит распад
15:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Правительству Чехии грозит распад из-за спора о министре.

Чешские лидеры в четверг не сумели разрешить спор о смене министра культуры, из-за чего чешскому правительству грозит распад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Премьер-министр Андрей Бабиш попросил президента Милоша Земана заменить его министра культуры в мае - об этом попросила партия-партнер в его коалиционном правительстве меньшинства. Однако Бабиш сказал, что после встречи в четверг президент был неготов действовать.

Чешская социал-демократическая партия заявила, что отстранение министра культуры, которого они сами номинировали, является условием для того, чтобы остаться в правящей коалиции. Социал-демократы попросили заменить министра Антонина Станека после того, как он уволил двух директоров государственных художественных галерей. Эти противоречивые решения в апреле вызвали волну протестов.

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Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения.

Президент также выразил свои сомнения относительно того, сможет ли предложенный новый министр Михал Смарда справиться с работой.

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Чехия, Милош Земан, Андрей Бабиш, Правительственный кризис.
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