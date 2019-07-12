Новое правительство Греции признало Гуайдо президентом Венесуэлы

Новости мира: Греция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Правительство Греции признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и призвал к свободным, честным и демократическим президентским выборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Правительство Греческой Республики, в соответствии с общей позиции ЕС, решило признать президента демократически избранной Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, для того, чтобы он призвал к свободным, честным и демократическим президентским выборам", - говорится в заявлении МИД Греции.

"Правительство Греческой Республики решительно поддерживает усилия ЕС, особенно через Международную контактную группу и Специального представителя Энрике Иглесиаса, а также соответствующие инициативы, такие как переговоры в Осло, с целью обеспечить мирное, политическое, демократическое, переговорное решение кризиса на благо венесуэльского народа", - отмечается в заявлении.

Отметим, что в Греции на прошлой неделе состоялись досрочные выборы, на которых победила консервативная партия "Новая демократия". 8 июля ее лидер Кириакос Мицотакис принес присягу главы правительства.

Как известно, Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение об отмене депутатского иммунитета лидера оппозиции Хуана Гуайдо. После этого Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо.

Как сообщалось ранее, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В течение нескольких недель многие страны, в частности США и ЕС, признали Гуайдо как временного президента Венесуэлы.