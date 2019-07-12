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Контрразведка Венесуэлы попала под санкции США

Контрразведка Венесуэлы попала под санкции США
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: США ввели санкции против контрразведки Венесуэлы.

Министерство финансов США ввело санкции против Директората военной контрразведки Венесуэлы из-за тюрьм, пыток и убийств политических оппонентов режима Мадуро.

Об этом официально сообщили в четверг в Минфине США.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против Директората военной контрразведки правительства Венесуэлы (La Dirección General de Contrainteligencia Militar), широко известного как DGCIM", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что причиной ограничений стали пытки заложников режима, в частности, убийство капитана корвета Рафаэля Акосту Аревало, офицера морского флота Венесуэлы.

"Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были неоправданными и неприемлемыми", - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

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Он подчеркнул, что американский Минфин намерен "прекратить бесчеловечное отношение режима бывшего Мадуро политических оппонентов, невинных мирных жителей и военных в попытке подавить инакомыслие".

Как сообщалось ранее, 1 июля официальный Вашингтон осудил убийство капитана Акосты в застенках Мадуро. 5 июля 2019 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, которая детально раскрывает методы DGCIM для получения информации и признаний, запугивания и наказания задержанных. Ранее подобные отчеты обнародовали Human Rights Watch и Организация американских государств.

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Санкции, Венесуэла, Минфин США.
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