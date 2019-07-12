ГПУ о снятии санкций с Януковича: Санкции 2019 года действуют, производства не закрыты

Новости Украины: В Генпрокуратуре вновь подчеркивают, что Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения только за 2016-2018 годы, а санкции-2019 действуют.

В Генеральной прокуратуре Украины подчеркивают, что Суд Европейского Союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и ряда его соратников только за 2016-2018 годы, а санкции за 2019 год продолжают действовать.

"Санкции сняли. Санкции 2016-2018 годов. Санкции 2019 года действуют! Производства не закрыты!" – написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

"Что за привычка выталкивать искусственный негатив вперед и поливать незаслуженно грязью всех? Те, кто кормится с грантов, лишнюю копейку с того получат? Заголовки в СМИ – санкции сняли, все пропало! Где написано, что все пропало?" – добавила она.

Ранее в этот день Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Так, Суд ЕС отменил решение ЕС, продлевающие ограничительные меры на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и его сына, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других украинцев.

Утром в четверг пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины". В Генпрокуратуре также заявили, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.