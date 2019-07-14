Великобритания обещает помочь освободить арестованный иранский танкер

Новости мира: В Великобритании заявили, что помогут освободить иранский танкер, который арестовали в Гибралтаре.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон поможет освободить иранский танкер, если Тегеран даст гарантии не отправлять его в Сирию.

Об этом Хант написал в Twitter по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Мухаммедом Зарифом.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет способствовать освобождению танкера, если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал министр.

Напоминаем, 4 июля неподалеку от Гибралтара задержали танкер из Ирана Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирию вопреки санкциям ЕС. Впоследствии полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера Grace 1 по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

13 июля полиция Гибралтара заявила, что все члены экипажа были освобождены под залог, но расследование еще продолжается, а танкер остается под арестом