В Турции задержали двух украинцев, которые организовали перевозку нелегалов

Новости мира: В Турции два украинца содействовали перевозке нелегалов.

Береговая охрана Турции задержала группу мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Европу при содействии двух украинцев.

Об этом сообщает Береговая охрана Турции.

«Корабль Береговой охраны, который нес дежурство, остановил лодку и обнаружил на ее борту 19 иракцев, двух египтян, одного афганца и одного иранца, а также двух граждан Украины, которые организовали перевозку. Они были задержаны», - указано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны.

Напоминаем, в начале недели у побережья Турции за один день задержали 91 нелегального мигранта, которые пытались на резиновых лодках попасть в Европу, в том числе 41 афганца.