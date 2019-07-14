День взятия Бастилии: в Париже полиция задержала полторы сотни "желтых жилетов"

Новости мира: В Париже во время празднования Дня взятия Бастилии возникли столкновения, задержаны более 150 человек.

В Париже в день торжественного парада по случаю Дня взятия Бастилии правоохранители столицы Франции задержали 152 человека.

Об этом сообщает BFMTV.

Силовики объясняют, что большинство правонарушений связаны с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок" и "посягательством на общественное имущество" или "незаконным ношением оружия".

После парада на Елисейских полях отдельные группы активистов пытались возвести баррикады, подожгли мусорные баки и вступили в столкновения с полицией.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Grosses tensions des deux côtés des Champs Elysées où des centaines de gilets jaunes ont réussi à passer avec des ballons jaunes. La police intervient pendant que sont scandés des slogans comme « Macron démission » ou « Révolution ! ».#14Juillet #GiletsJaunes pic.twitter.com/FHIwQ0bsJY — Filip (@Filip__R) 14 июля 2019 г.

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 июля, на Елисейских полях в Париже состоялся военный парад по случаю празднования национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. За торжествами наблюдали многочисленные приглашенные политики из других стран, среди которых - канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Португалии Марсело Ребель де Соуза, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие.