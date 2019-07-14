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Brexit: известная британская активистка намерена подать в суд на правительство

Brexit: известная британская активистка намерена подать в суд на правительство
21:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Британская активистка собирается судиться с правительством из-за Brexit без соглашения.

Активистка против Brexit, которая выиграла большое судебное дело против британского правительства, заявила, что снова обратится в суд, если следующий премьер-министр попытается заставить страну выйти из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Активистка Джина Миллер поручила своим адвокатам направить соответствующее письмо депутатам Консервативной партии Борису Джонсону в ожидании того, что он станет следующим премьер-министром.

Джонсон утверждает, что Британия должна выйти из ЕС до 31 октября и не позже. Он отказался исключить роспуск парламента, если тот пробует заблокировать сценарий Brexit без соглашения .

Миллер заявила: "Было бы злоупотреблением его полномочиями закрыть парламент ... ограничить голос депутатов, которых мы все выбираем."

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В 2017 году Миллер выиграла в Верховном суде дело, которое не позволило правительству вывести страну из ЕС без голосования в парламенте.

Выход Британии из ЕС дважды откладывался из-за того, что парламент отказался поддержать соглашение о выходе, которое правительство заключило с блоком. Британские законодатели также исключили уход без соглашения.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Джина Миллер.
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